Pelin Kaya'nın katili: 'Ben psikopatım, bununla da gurur duyuyorum'

Malta'da 18 Ocak'ta Türk vatandaşı Pelin Kaya'yı aracıyla ezen Fransa-Malta vatandaşı Jeremie Camilleri'nin "kasten öldürmek"ten tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşmasında görgü tanıkları dinlendi.

Malta basınındaki haberlere göre, Camilleri’ye cinayet, yaralama, üçüncü şahıs mülküne kasten zarar verme, polise direnmek, dikkatsiz ve tehlikeli şekilde araç kullanmak da olmak üzere farklı suçlamaların yöneltildiği davanın ikinci duruşmasında, polis müfettişi Kurt Zahra ile görgü tanıklarının ifadeleri dinlendi.

Olayın saat 01.00 sıralarında meydana geldiğini belirten Zahra, sürücünün arabasından inip yoldan geçenlere ve mağdura taş atmaya başladığını söyledi. Zahra, Camilleri'nin olay sonrasında sağlık kontrolleri sırasında bir doktora "birine zarar vermek istediğini" söylediğini aktardı. Camilleri'nin gözaltına alındığı sırada "Ünlü olmak istiyorum. Televizyona çıkmak istiyorum. Ben psikopatım, bununla da gurur duyuyorum." dediği ifade edildi.

Failin olaydan önce polise kokain aldığını söylediği aktarıldı. (AA)