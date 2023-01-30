AKP seçim sloganıyla anaokullarında şiir yarışması düzenliyor

AKP'nin seçim beyannamesinin ana teması olarak açıkladığı "Türkiye Yüzyılı", ülke genelinde anaokulu öğrencilerine yönelik şiir yarışmasına konu oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinikler Daires Başkanı Hasan Atalay imzasıyla 81 il valiliği il milli eğitim müdürlüklerine gönderdiği 16 Ocak tarihli resmi yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Gaziantep ili Şahinbey ilçesi Kocatepe Ortaokulu Müdürlüğünün ülke genelindeki resmi anaokulu öğrencilerine yönelik 'Türkiye Yüzyılı' konulu şiir yarışması düzenleme talebi ilgi (b) yazıda bildirilmiştir.

Sözkonusu etkinliğin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu ile Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa, ilgi (a) Yönerge'nin 5. maddesinin 11. fıkrası hükümlerine ve yürürlükteki diğer tüm düzenlemelerde belirtilen hüküm, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri ilgili okul, ilçe/il milli eğitim müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek üzere, gönüllülük esasına göre, ücretsiz olarak yapılması ve etkinlik raporunun da etkinlik başvuru sahibi Kocatepe Ortaokulu Müdürlüğü tarafından etkinlik bitimini takip eden 30 gün içerisinde http:/meb.ai/rrp56 bağlantısında yer alan formata uygun olarak doldurulduktan sonra [email protected] adresine gönderilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim."