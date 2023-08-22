Sinan Ateş'in eşi İYİP Grup Danışmanı olacak: Akşener'den Erdoğan'a telefon

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, yeni yasama döneminde Meclis’te İYİP Grup Danışmanı olarak görev alacak.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre; Ateş’in seçimlerden hemen sonra bu görevi kabul etmesine rağmen, görevlendirmenin yeni yapılmasının perde arkasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) engeli olduğu ortaya çıktı.

MEB'in uzun süredir öğretmen Ayşe Ateş’in kadro geçişi için engel olduğu, bu engelin ise İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı aramasıyla aşıldığı öğrenildi.

Milletvekili adaylık teklifini kabul etmemişti

Milletvekili genel seçimlerinden önce İYİP'in milletvekili adaylığı teklifi götürdüğü Ateş, siyaseti düşünmediğini belirterek, bu teklifi kabul etmemişti.

Akşener, seçimlerin ardından Ateş’i yeni yasama döneminde İYİP TBMM Grup Danışmanlığı'na davet etti. Ateş, bu görevin doğrudan siyasetle bağlantılı olmaması nedeniyle bu teklifi kabul etti.

Akşener, Erdoğan'ı aradı

Ancak, kamuda öğretmen olarak görev yapan Ateş’in kadrosunun Meclis’e geçişi için yapılan talebe MEB, uzun süre onay vermedi.

Bunun üzerine Akşener’in önce Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i aradığı öğrenildi. Akşener, Tekin’le yaptığı görüşmeden sonuç alamaması üzerine Ayşe Ateş için Erdoğan’ı aradı. Akşener’in Erdoğan’dan Ayşe Ateş’in tehditler aldığını anlatarak, kadrosunun Meclis’e geçirilmesi yönünde MEB'e talimat vermesini istediği öğrenildi.

'Bahçeli engel çıkarıyorsa onu da arayabilirim'

Akşener’in ayrıca, “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu atama için bir engel çıkarıyorsa ben kendisiyle de görüşebilirim” dediği, Erdoğan’ın ise, “Gerek yok, ben gerekeni yapacağım” yanıtını verdiği de öğrenildi.

Bu görüşmeden kısa süre sonra da MEB'in, Ayşe Ateş’in kadrosunun Meclis’e geçişine onay verdiği bildirildi. Ateş’in bu yazı doğrultusunda önümüzdeki günlerde Meclis’teki Grup Danışmanlığı görevine başlayacağı ifade edildi.

'Savcılık iddianameyi yazma aşamasına geldi'

Sinan Ateş'in öldürülmesinin üzerinden yaklaşık sekiz ay geçti. Soruşturma çerçevesinde 23 şüphelinin tutukluluk hali devam ediyor.

T24 yazarı Tolga Şardan, soruşturmaya dair bugünkü "Sinan Ateş cinayeti soruşturması ne durumda?" başlıklı yazısında, savcılığın iddianameyi yazma aşamasına geldiğini aktardı.