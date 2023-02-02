Sinan Ateş'in dayısı: Sözler tutulmazsa dostlarımız konuşmaya başlayacak

Ankara’da 30 Aralık’ta uğradığı suikast sonucunda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in dayısı Halil İbrahim Bozkurt, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

T24’ten Candan Yıldız’a konuşan Bozkurt, "cenazenin kırkının çıkmasını, AKP’li bazı isimlerin cinayetin aydınlatılması verdikleri sözleri tutmasını beklediklerini" ifade etti.

'Verilen sözlerin tutulmasını bekliyoruz'

Bozkurt şöyle konuştu:

"Sabırla bekliyoruz. Verilen sözlerin tutulmasını bekliyoruz. Biz de sözümüzü tutarak Sinan’ın kırkının çıkmasını bekliyoruz. Eğer sözler tutulmazsa yurdun her köşesinden bizi bekleyen dostlarımız konuşmaya başlayacaklar. Herkes bildiğini söyleyecek. Aile olarak kenarda oturacak halde değiliz."