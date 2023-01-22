Sinan Ateş'in ailesinden Erdoğan'a: 'Evladımızın katili Meclis’te'

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin konuşan daha önce MHP’de yöneticilik yapan Ateş’in dayısı Halil İbrahim Bozkurt, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi.

Nevşin Mengü’nün Youtube kanalında yayımlanan habere göre; Bozkurt, "Bizim evladımızın katili Meclis’tedir" dedi.

'Bu saatten sonra sahibimizin Allah’tan başka kimsenin olmadığına inanıyoruz'

Geçtiğimiz günlerde kendilerinin Ateş'in yakınları olduğu belirten bir grup, Erdoğan'ın Bursa'da gerçekleştirdiği bir toplu açılış töreninde Ateş’in adının yazılı olduğu siyah atkılar açmıştı. Söz konusu grup, Erdoğan'ın konuşması sırasında atkıları sahneye doğru tutarak, “Sinan için adalet” ve “Duyun sesimizi artık” sloganları atmıştı. Grubun açtığı atkılar ise güvenlik güçleri tarafından toplanmıştı.

Olaya ilişkin konuşan Bozkurt, ''Biz bir nebze olsun cumhurbaşkanımızdan adalet istemek için oraya gelmiştik. Ama açılan bir atkıya bile tahammül edemediler. Dolayısıyla biz bu saatten sonra sahibimizin Allah’tan başka kimsenin olmadığına inanıyoruz" dedi.

'Ateş'in dostları ve akrabaları olarak sandığa gitmeyeceğiz'

Bozkurt sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızdan ciddi manada bir beklentimiz söz konusu ama bu beklentimiz de bugün itibarıyla yok oldu, gitti.

Biz uzun yıllar Cumhur İttifakı’na destek vermiş bir aileyiz. Ama biz bugün itibarıyla gördük ki bizim verdiğimiz desteklerin hiçbir anlamı ve önemi yokmuş.

En az 100 bin kişiye hükmedecek siyasi gücümüz var. Eğer seçime kadar bu konu üzerinde özellikle cumhurbaşkanımız bir irade göstermezse biz rahmetli Sinan Ateş’in dostları ve akrabaları olarak sandığa gitmeyeceğiz."

'Dağlar, taşlar duydu; cumhurbaşkanımız mı duymuyor?'

Bozkurt şu ifadeleri kullandı:

''Sinan Ateş’in güpegündüz Ankara’nın göbeğinde katledilmesini dağlar, taşlar duydu; sayın cumhurbaşkanımız mı duymuyor? Sayın adalet bakanımız konuşuyor. Hatta tehdit edercesine konuşuyor… Bunları biz kabul etmiyoruz" diyen Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın cumhurbaşkanımızın aileyi aradığına yönelik basında bilgiler geçmiş olsa da sayın cumhurbaşkanımızın arayıp konuyla ilgileneceklerini söylediler. Ama bir aylık bir süre geçti; bu bir aylık zaman zarfında savcılar değiştiriliyor; şunlar bunlar oluyor…

Malum atanan savcının siyasi rengi bellidir. Bunu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Biz Türk yargısına ve adaletine güveniyoruz ama şekli rengi düpedüz açık, tarafı belli olan bir savcının da bu davanın üzerinde bir hükmü olmasını kabul etmiyoruz."

'MHP içerisinde daha güçlü kılınmaması adına'

Bozkurt, Ateş'in neden öldürüldüğüne ilişkin soruya ise "Gelecekte Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde daha güçlü kılınmaması adına bir nedenden dolayı olduğunu düşünüyoruz ve biliyoruz da böyledir" yanıtını verdi.

Bozkurt, sözlerini söyle sürdürdü:

"Hala kamuoyunda katilleriyle alakalı, ‘Bulunamadı’ falan… Herkesin bildiği bir sır. Şurada sokakta kime sorsanız, ‘Sinan Ateş’in katilleri kimdir’ diye; bunu herkes bilir.

Bizim evladımızın katili Meclis’tedir. Bunu Türkiye’de biliyor. Orası onlara kalmayacak, onlara dar olacak.

Ama cumhurbaşkanımız, hiç bizlere ihtiyaç bırakmadan yüce Türk adaleti gereğini gerektiği şekilde yapıp yüreklerimize su serpeceğine yürekten inanıyorum.”