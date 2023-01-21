Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Ateş mesajı: Her şeyi biliyoruz

Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in katillerini 4 ay sonra adalet önüne çıkarmak için çalışmaya başlayacaklarını söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Her şeyi biliyoruz. Bu benim gençlerimize ve CHP’de siyaset yapan ülkücülere sözümdür" dedi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her şeyi biliyoruz" diyerek zanlıların adalet önüne çıkarılacağını söyledi. Seçim sonrasına işaret eden Kılıçdaroğlu, "Sinan Ateş’in katillerini 4 ay sonra adalet önüne çıkarmak üzere çalışmaya başlayacağız. Bu benim gençlerimize ve CHP’de siyaset yapan ülkücülere sözümdür" dedi.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkücü Sinan Ateş’in katillerini 4 ay sonra adalet önüne çıkarmak üzere çalışmaya başlayacağız. Her şeyi biliyoruz. Bu benim gençlerimize ve CHP’de siyaset yapan ülkücülere sözümdür. Bu kurtlar sofrası kazanamayacak. Sinan Ateş unutulmayacak."

Ülkücü Sinan Ateş’in katillerini 4 ay sonra adalet önüne çıkarmak üzere çalışmaya başlayacağız. Her şeyi biliyoruz. Bu benim gençlerimize ve CHP’de siyaset yapan ülkücülere sözümdür. Bu kurtlar sofrası kazanamayacak. Sinan Ateş unutulmayacak. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 21, 2023

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık tarihinde öğlen saatlerinde arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'ndeki ofisinden çıkarken motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda Ateş, başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan Ateş, ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Ateş, hastanede yapılan müdahalere rağmen kurtarılamadı. Saldırganlara silahıyla karşılık veren Selman Bozkurt ise yaralı kurtuldu.