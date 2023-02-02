Sinan Ateş suikastı soruşturmasında yeni gelişme: Polis kontrolüne takılmış

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre soruşturma kapsamında tutuklanan ve cinayet öncesinde bölgede keşif yapan bir şüphelinin polis kontrolüne takıldığı ortaya çıktı. Trafik polisi tarafından çevrilen şüphelinin, GBT sorgusunda, hakkında daha önce kesinleşmiş cezası bulunması nedeniyle yakalama kararı bulunduğu anlaşılınca, gözaltına alındığı öğrenildi. Keşif ekibindeki şüphelinin cezasının 3 yılın altında olması nedeniyle aynı gün açık cezaevine naklinin yapıldığı ve denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakıldığı belirtildi. Öte yandan dosyada tutuklanan avukat Serdar Öktem’in, gözaltına alındığı sırada cep telefonunu kapattığı ve sonrasında telefonunu açması istendiğinde, şifresini hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Sinan Ateş’in 30 Aralık Cuma günü Ankara’nın en merkezi yerlerinden Çukurambar’da silahla vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında tetikçiyi taşıyan motosikleti kullanan Vedat Balkaya, cinayeti organize eden Doğukan Çep, Ülkü Ocakları eski yöneticisi Tolgahan Demirbaş, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve avukat Serdar Öktem’in de aralarında bulunduğu 18 kişi tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında firari tetikçi Eray Özyağcı’yı İstanbul’dan bir transporter araçla Ankara’ya getirdikleri ortaya çıkan 2 özel harekat polisi de yer almıştı.

Keşif esnasında kontrole takılmış

Soruşturmaya ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, cinayet öncesi Çukurambar bölgesinde keşif yapan ve halen tutuklu bulunan şüphelilerden birinin, keşif yaptığı sırada trafik polislerince yapılan rutin kontrole takıldığı anlaşıldı. Buna göre, olaydan birkaç gün öncesinde Ankara’ya gelerek, cinayetin işlendiği Çukurambar bölgesinde keşfe çıktı. Şüpheli, keşif esnasında polisler tarafından rutin kontrol için durduruldu. Yapılan GBT sorgusunda şüpheli hakkında daha önce işlemiş olduğu bir suçtan kaynaklanan kesinleşmiş ceza bulunması nedeniyle yakalama kararı çıkarıldığı anlaşıldı. Bunun üzerine polis şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli, kesinleşen cezasının 3 yılın altında olması ve bu sürenin de denetimli serbestlik süresi içinde kalması nedeniyle aynı gün açık cezaevine nakledilerek serbest bırakıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan şüphelinin AKP Genel Merkezi ile ABD Büyükelçiliği’nin de bulunduğu bölgede keşfe çıkması ihmal tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Wifi ile haberleşme

Soruşturma kapsamında tutuklanan ve tetikçiyi olay yerine getiren motosikletin sürücüsü Vedat Balkaya’nın üzerinden, cep telefonu dışında, yalnızca internet bağlantısı sağlayan bir mobil wifi cihazı da çıktı. Savcılık, şüphelilerin birbirleriyle cep telefonu yerine yalnızca internet üzerinden haberleştiklerini değerlendiriyor.

'Covid oldum, hatırlamıyorum'

Öte yandan soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Serdar Öktem’in, cinayetin İstanbul ayağında yer alan şüpheliler Ufuk Köktürk ve Doğukan Çep ile Ankara ayağında yer alan Tolgahan Demirbaş arasındaki irtibatı sağlamakla suçlandığı öğrenildi. Öktem’in, gözaltına alındığı sırada da cep telefonunu kapattığı, emniyetteki işlemleri sırasında imaj çalışması için telefonunu açması istendiğinde ise, yakın zamanda Covid olduğunu, bu nedenle şifresini hatırlayamadığını söylediği kaydedildi.

Tetikçi aranıyor

Bu arada, cinayetin üzerinden 33 gün geçmesine karşın tetikçinin hâlâ yakalanamamış olması dikkat çekti. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda bugüne kadar sadece İstanbul’da 60’a yakın adrese baskın düzenlendiği belirtildi. Ancak bugüne kadar tetikçinin izine rastlanamadı.