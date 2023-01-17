Sinan Ateş dosyasının başına getirilen başsavcıvekilinin MHP'li yöneticilerle fotoğrafları çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin olarak yürütülen soruşturmada ikinci bir savcı görevlendirirken, dosya MHP'ye yakınlığıyla bilinen Başsavcıvekili Durdu Özer’in koordinatörlüğüne verildi.

Davaya atanan yeni savcı vekili Durdu Özer'in MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldızlar ve MHP Ankara İl Sekreteri Sinan Gökhan Yavuz ile çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

12 Nisan 2021 tarihinde söz konusu fotoğrafı sosyal medya üzerinden paylaşan Yıldız'ın, fotoğrafı "Cumhuriyet savcımız Durdu Özer beyi makamında ziyaretimiz. Göstermiş olduğu yakın ilgi için teşekkür ederiz" notuyla paylaştığı görüldü.

Yavuz'un ise Özer ile çekilmiş olduğu fotoğrafı 11 Şubat 2019 tarihinde sosyal medya üzerinden paylaştığı görüldü.