Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüphelilerden olay anında motosikleti kullanan Vedat B. ile Hakan S. ve Zekeriya A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen şüphelilerin, soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermeleri bekleniyor.

Öte yandan gözaltındaki diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin de devam ettiği öğrenildi. (AA)