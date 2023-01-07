Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 3 kişi tutuklandı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, aralarında azmettirici Doğukan Çep'in de bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 30 Aralık 2022'de gerçekleşen silahlı saldırıda Ateş'in öldürülmesi, Selman Bozkurt'un ise yaralanmasına ilişkin soruşturma kapsamında bugün itibarıyla 5 şüphelinin Başsavcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden azmettirici Doğukan Çep ile S.K. ve U.E. tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.