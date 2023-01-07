Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 5 şüpheli daha adliyeye sevk edildi

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada 5 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında İstanbul'da gözaltına alınan Doğukan Ç'nin de bulunduğu zanlılar, sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin, soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermeleri bekleniyor.

Cinayetle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 10'u daha önce tutuklanmış, 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı. (AA)

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Sinan Ateş cinayetinde tutuklu sayısı 10'a çıktı