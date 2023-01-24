Sinan Ateş cinayetinin bilinmeyen detaylarını Ali Tarakcı anlattı: Tetikçiyi vurdu mu? 

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikastinin gerçekleştiği Ankara’nın Çukurambar Mahallesi'ne gittiğini söyleyen gazeteci Ali Tarakcı, görgü tanıklarını dinlediğini söyledi.

Detayları araştırdığını söyleyen Ali Tarakcı cinayet günü yaşananları şu şekilde anlattı:

''Gözde Apartmanı Sinan Ateş’in evi değil ofisidir. O ofise Cuma namazından çıktıktan sonra 2 korumasıyla beraber geldi. Biz bugüne kadar yeğenini yanında biliyoruz ama yanında bir koruması daha var. Cuma namazına gittiği için yanında güvenlik için bulundurduğu silahlar ofisindeydi. Korumalardan biri malzemeleri almak için ofise gitti. Sinan Ateş o esnada yan taraftaki binanın girişinde bordo tentenin önünde bulunurken tetikçisi tam karşısındaydı. Tanıklardan duyduğuma göre, kullanılan silah UZİ markaydı. İlk ateş başına edildi. Sonra da üzerine 5 kurşun yağdırıldı. Yanında koruması diye söylenen ama aslında yeğeni olan kişi hem omuzundan hem karnından yaralandı. Yan tarafında bulunan iş yerinden bir genç, tetikçiyi vurmak için olay yerine geldi. Fakat tetikçinin UZİ markalı silahında henüz şarjörün bitmediğini anlayınca geri çekildi. O sırada silahları almak için ofise çıkan koruma geri gelirken Sinan Ateş’in yanında bulunan tanıklardan birisi ‘ Abi tetikçi kaçıyor, üzerine doğru koşsana, kovalasana’ dedi. Tetikçi Gözde apartmanının köşesinde bulunan motorsikletine binerek olay yerinden uzaklaştı. Tetikçi kaçarken Sinan Ateş’in koruması arkasından ateş etti ama vuramadı. Burda dikkat edilmesi gereken şey, Sinan Ateş’in koruması o heyecanla mı vuramadı, yoksa iyi bir tetikçi mi değildi bilmiyoruz. Yoksa tam tersine Sinan Ateş’in korumasından çıkan kurşunlar tetikçiyi vurdu mu , tetikçi yaralı mı? Bunu da bilmiyoruz. Ama bir ayrıntı olarak kamuoyuyla paylaşıyorum''

'Tetikçi şimdi nerede?'

Ali Tarakcı çevredeki kamera kayıtlarının kamuoyu ile paylaşılmamasına dikkat çekti. "Tetikçi şimdi nerede?" sorusunun altını çizen Tarakcı, daha önce gazeteci Serdar Akinan’ın "tetikçinin bir büyükelçilikte olduğunu, yurtdışına çıkarıldığını hatta çıkarılmadan önce yüz ameliyatı yapıldığı" söylemlerini de hatırlattı.

Bunun olayı sabote etmek olduğunu da belirten Tarakcı, "kullanılan UZİ’nin bir suikast silahı olduğunu, daha sonra Sinan Ateş’in cenazesini organize eden kişilerden birinin kendisine ulaştığını" ifade ederek, "Ateş’e saldıran kişinin görüntülerinin polisin elinde olduğunu, o ismin ise Eray denilen kişi değilse bunun da kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini" söyledi.