İsmail Saymaz'dan dikkat çeken yorum: CHP'nin artık İstanbul'da kazanması çok zor

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Demokrasi Mücadelesi" başlıklı panelde sarf ettiği cümleler gündem oldu.

Kaftancıoğlu, İstanbul seçimlerinin mimarı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu göstermiş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'i ima ederek, "Siyasetçiler genelde başkalarının emeğinin üzerine konmayı severler. Bu bir alışkanlık oldu. İstanbul seçimlerinin mimarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’dur" demişti. Meral Akşener de Saraçhane buluşmasında İstanbul seçimlerinin İYİP sayesinde kazanıldığını ima etmişti.

'CHP'nin artık İstanbul'da AK Parti'yi yenmesi çok zor'

Kaftancıoğlu'nun bu sözlerini gazeteci İsmail Saymaz'dan dikkat çeken bir yorum geldi.

Halk TV'de konuşan Saymaz, Kaftancıoğlu'nun sözleri hakkında, "Canan Kaftancıoğlu kalkıp, 'Aslında sen kazanmadın, sen İstanbul'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaferine çöktün.' dediğinde, buradan CHP'nin toparlanıp İstanbul'da, AK Parti'yi yenebilecek birliği gösterebilmesi şu saatten sonra artık çok zordur" dedi.