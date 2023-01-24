Gerçek kış şimdi geliyor: Kar dalgası tüm Türkiye’yi vuracak

Türkiye’de son günlerde yaşanan sıcak havalar, vatandaşları biraz olsun sevindirdi. Hem doğalgaz faturaları hafifledi, hem de vatandaşlar park-bahçelere giderek rahat bir nefes alma şansı yakaladı.

Ancak normal olmayan bu durum, önümüzdeki günlerde kendisini mevsim normallerine bırakacak.

Kutup kapıları Türkiye'ye açıldı

Hava Forum’da yer alan bilgiye göre Türkiye’ye kutup kapısı açılıyor. Bu kapıdan arka arkaya birçok karlı hava dalgası gelebilir. Tahminlere göre ay sonu itibarıyla yağışlı ve soğuk bir sürece giriyoruz. Ocak sonundan itibaren ve Şubat’ta yağmur, kar ve soğuk havanın etkili olması bekleniyor.

Öte yandan Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hava durumuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Bu kış ülkemizi etkileyen kuraklık için de müjde verdi.

'Kuraklık son buluyor'

Ökten “Kuraklık son buluyor. Türkiye çok şanslı bir sinoptiğe giriyor. Peşi sıra yağışlı havalar gelecek. Tüm bölgeler etkilenecek. İlk atak 26 Ocak. Dağlar ve yüksek rakımlı şehirler karlı olacak. Hemen ardından ayın son günleri geniş bir alanda…” dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adil Tek’in değerlendirmeleri ise şu şekilde:

“10 gün kadar soğuk hava etkili olacak. Kar yağışı yapabilecek bir sistem görünüyor. Ani bir kar yağışı da olabilir ancak bu sadece bir olasılık. Fakat geçen seneden farkı bu sefer soğuk hava devam edecek yani kar yağarsa yerde kalabilir. Geçen sene ise 6-7 saatlik bir kar yağışı olmuştu ve gitmişti çünkü hava yeterince soğuk devam etmemişti.”

Ocak ayının sonuna doğru havaların soğuyacağını şubat ayının ocaktan daha soğuk geçebileceğini ifade eden İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barbaros Gönençgil, “Ocak sonunda soğuk havayla beraber kar yağışı olabilir. Ancak kar kuvvetini tahmin etmek için henüz erken. Şehir sıcaklıkları çok etkili olduğu için yağan karın tutunma ihtimali az oluyor. Bu yüzden Marmara Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde, Karadeniz’in yüksek kesimlerinde kar yağışı tutunabilir” dedi.

İstanbul için kar sinyali

Kerem Ökten kar yağışı ile ilgili de bilgi verdi. Ökten şunları söyledi:

“Doğu Anadolu’da, kesin olmamakla birlikte, önümüzdeki Cuma gecesi kuvvetli bir tipi bekleniyor. İstanbul’da kar sinyalleri haritalara yansımaya başladı. Potansiyel olarak büyüklüğünü koruyor. Soğuk hava dalgası 2 bölüm hâlinde gelecek gibi görünüyor. Detaylar için henüz vakit var.”