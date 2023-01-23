Tarih verdi: İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, ocak ayının sonunda Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışı beklendiğini belirterek, İstanbul'a kar yağışının ne zaman geleceğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, yeni haftayla birlikte ilk 3 gün yağış olmayacağını açıkladı.

Çalışkan, "27'sinden itibaren yağışların giriş yaptığı bir dönem olacak. 26'sında batı bölgelerine yağış giriş yapacak. 27-28 Ocak itibarıyla doğu bölgelerinde kar yağışı bekleniyor" ifadelerini kullandı.

"Ocak ayının sonu ile şubat ayında başında kar yağacak illerimiz olacak" diye konuşan Çalışkan, İstanbul'da bugün ve 3 gün boyunca poyrazın sert eseceğini bildirdi.

Çalışkan, "Marmara genelinde rüzgar soğuk esiyor. Perşembe günü Ege'ye kuvvetli sağanak yağış gelecek. Marmara bölgesinde ise yağmur bekleniyor" dedi.

Öte yandan Çalışkan, şubat ayının başında İstanbul'a kar yağma ihtimalinin olduğunu dile getirdi.