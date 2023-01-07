Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Doğukan Çep'in ifadesi ortaya çıktı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikastında azmettiricilik yapmaktan tutuklanan Doğukan Çep ifade verdi. Ateş'in, yargılandığı davayla ilgili kendisine sahip çıkmadığını öne süren Çep, amacının Ateş'i öldürmek değil korkutmak olduğunu iddia etti.

NTV'den Gökhan Gerçek'in haberine göre Doğukan Çep'in emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.

Çep, emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddederken “Sinan Ateşi ocak başkanıyken bize sahip çıkmadı. Yargıtay’da temyiz aşamasındaki bir dosyam için yardım istedim ancak yardımcı olmadı. Bunun kızgınlığı ile korkutmak ve gözdağı amaçlı olayı planladık. Öldürülme amacımız yoktu” dedi.

Çep'in suikasttan 2 gün önce İstanbul’dan Ankara’ya geldiği, Sinan Ateş'in gittiği yerleri saat saat not ederek tetikçiye bildirdiği, saldırının ardından ise önce Bolu Gerede’ye ardından İstanbul’a gittiği belirlendi.

Hasan Ferit Gedik cinayetinden 6 yıldır aranıyordu!

Tetikçi olduğu belirlenen ve hala aranan Eray Özyağcı’yı Ankara’ ya getiren özel harekat polislerinden birinin uyuşturucu kaydı bulunduğu da belirtildi.

Çep, daha önce uyuşturucu çetelerine karşı çıktığı için ülkücüler tarafından öldürülen Hasan Ferit Gedik cinayetinden 6 yıldır aranıyordu.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık'ta, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetmiş, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralanmıştı.