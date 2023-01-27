Sinan Ateş cinayetinden tutuklanan Doğukan Çep'in ifadesi ortaya çıktı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikastında azmettiricilik yapmaktan tutuklanan Doğukan Çep'in ifadesi ortaya çıktı. Doğukan Çep’in ifadesini köşesine taşıyan BirGün yazarı Timur Soykan, "Çep suçlamaları reddediyor ama sorulardan cinayet organizasyonuna ulaşıyoruz. Buna göre; Çep’in adamı Suat Kurt, Sinan Ateş’in ofisi önünde 4 gün keşif yaptı" diye yazdı.

'Doğukan Çep talimat verdi'

Soykan'ın yazısı şöyle:

"Sinan Ateş’in geldiği, gittiği saatleri, aracını park ettiği yeri sürekli bildirdi. Cinayetten hemen önce yürüdüğü yönü bile söyledi. Bu sırada tetikçiler pusudaydı. Bu organizasyon sanıkların ‘Dövecektik’, ‘Bacağından vuracaktık’ savunmalarını da çürütüyor.

İfadeye göre; Doğukan, 24 Aralık 2022 günü Suat Kurt’a 1000 TL gönderdi. Ertesi gün Suat Kurt Gebze’den Ankara’ya otobüsle gitti. Bu sırada Doğukan Çep ile sürekli telefonla konuştu. Bir otele yerleşti. 25 Aralık’ta Sinan Ateş’in ofisinin bulunduğu Çukurambar’da keşfe başladı.

Suat Kurt, Sinan Ateş’in otomobilini ilk kez 27 Aralık 2022 günü saat 15.00’te gördü ve Doğukan Çep’e haber verdi. Doğukan Çep, ‘Bekle bakalım, kaçta çıkacak’ diye talimat verdi. Aynı gün tetikçi Eray Özyağcı, iki özel harekât polisiyle İstanbul’dan Ankara’ya hareket etti. Suat Kurt, o akşam Zekeriya Asarkaya’nın evinde kalıyordu. Doğukan, Facetime’dan aradığı Zekeriya Asarkaya’ya ‘Arkadaşım gelecek’ dedi. Saat 22.30’da yine aradı Suat Kurt’a “Çocuk geldi, aşağıda” dedi. Suat Kurt, siyah minibüsü gördü. İçinden tetikçi Eray Özyağcı indi.

Bu siyah araçta iki özel harekât polisi vardı ve tetikçiyi bıraktıktan sonra İstanbul’a döndüler. O gece Eray Özyağcı ve Suat Kurt aynı evde kaldı. Cinayet günü yani 30 Aralık 2022’de Suat Kurt yine Sinan Ateş’in ofisinin önündeydi. Saat 10.00’da Doğukan aradı ve Suat Kurt ‘Arabası burada’ dedi. Doğukan Çep, saat 12.00-12.30 sıralarında tekrar görüntülü aradı, ‘Bak bakalım çıkacak mı çıkmayacak mı’ diye talimat verdi.

Doğukan Çep 20-25 dakika sonra tekrar görüntülü aradı. Suat Doğukan’a ‘Geldikleri yere doğru gidiyorlar’ dedi. Doğukan ‘Tamam, sen taksiye bin geç’ dedi. Bu sırada motosiklette Vedat Balkaya bekliyordu, tetikçi Eray Özyağcı, Sinan Ateş’i ofisin önünde eli tetikte bekliyordu. Yaklaştıkları sırada silahı doğrulttu ve tetiğe bastı.

Tetikçi Özyağcı’nın portresi

Sinan Ateş cinayetini organize ettiği öne sürülen Doğukan Çep, 2013 yılında uyuşturucu çetelerine karşı Maltepe Gülsuyu’nda yürüyüş yapanlara ateş açmış ve Hasan Ferit Gedik’i öldürmüştü. Bu suçtan hüküm giymiş ve güya aranıyordu. Çek senet tahsilatı yapıp mekân basıyor ve insanları tehdit ediyordu. Bu sırada yanında hep Eray Özyağcı vardı. Azmettiricinin ağzından tetikçi Eray Özyağcı’nın portresi şöyle:

'Eray Özyağcı’yı İstanbul Tuzla’daki bir kafede kalabalık bir grubun içinde tanıdım. Yanında Ö.V.A. isimli kişi de vardı. Eray’ı ilk tanıdığım dönemlerde araması olduğunu bilmiyordum. Samimiyetimiz arttıkça onun da araması olduğunu öğrendim. Konuşmalarımızda yaralama ve öldürmeye teşebbüs suçlarından arandığını, çocukken sübyan cezaevinde 5 yıl yattığını söylerdi. Sanayide bir dükkânlarının olduğunu oradan gelen parayla geçindiğini anlatmıştı. Son bir yıldır sık görüşmüyoruz. Suç ortağı Ö.V.A. da aranıyordu. Tuzla’da arkadaşları adına kiraladıkları evlerde kaldıklarını bilirim. Onlarla birlikte hiçbir suça karışmadım.' Doğukan Çep, suçtan kurtulmak için Eray Özyağcı ile yakınlığını gizliyordu. Oysa Sinan Ateş cinayetinden sadece 2 ay önce bir tahsilat işi için Kocaeli Darıca’da balık lokantasına silahlı baskın yapmışlardı. Bu baskına giderken otomobili Eray Özyağcı kullanıyordu. Doğukan Çep, bu saldırıyla ilgili ifadesinde Eray Özyağcı’nın aracı kullandığını itiraf etti.

Balkaya'nın itirafları

Çep’e, cinayette motosikleti kullanan ve yakalanan Vedat Balkaya’nın ifadesi aktarılarak sorular yöneltildi. Vedat Balkaya ifadesinde Doğukan Çep’i bir yıldır tanıdığını birlikte uyuşturucu kullandıklarını anlattı.

Vedat Balkaya ifadesinde diğer sanıklarla aynı yöntemi kullanıyor. Cinayet işleneceğini bilmediğini öne sürüyor. Eray Özyağcı’nın bir hasmını yaralaması için ona yardım ettiğini savunuyor. Balkaya’nın ifadesine göre; 26 Aralık 2022 günü tetikçi Eray Özyağcı, onu Paladium AVM yakınındaki otoparka çağırdı. Doğukan Çep de otoparktaydı. Eray “Ankara’da bir hasmım var, oraya gideceğiz” dedi. Doğukan Çep de bu konuşmaya şahit oldu. Doğukan Çep de cinayet planından haberdar olmadığını savunuyor. Otoparkta sadece buranın sahibi Mustafa Uzunlar ve Eray Özyağcı ile buluştuğunu anlattı. Oysa Vedat Balkaya, otoparkın sahibi, müteahhit Mustafa Uzunlar ile buraya tetikçiyi götürmek için gelen özel harekat polisleri Aşkın Mert Gelenbey ve Murat Can Çolak’ın ifadeleri onu yalanlıyor. Hepsi otoparkta Doğukan Çep ile buluştuklarını söylüyor. Tetikçi Eray Özyağcı’nın Ankara’ya götürülmesi için organizasyonu Doğukan Çep’in yaptığını anlatıyorlar.

Vedat Balkaya ise ifadesinin devamında daha kapsamlı organizasyonu ortaya koydu. Yakalandığı sırada üzerinden çıkan Iphone 5s marka telefonu kendisine Doğukan Çep’in verdiğini anlattı. Yani dinlenemeyen ve takip edilemeyen bu cihazlarla iletişim kurmuşlardı. Doğukan Çep bu cihazları ve telefonu vermediğini savundu. Vedat Balkaya cinayet sırasında kullandıkları 35 EVE 52 plakalı motosikleti Doğukan Çep’in kendisine verdiğini anlattı. “Doğukan Çep, cinayetten 10 gün önce herhangi bir bedel ödemeden bana motosikleti verdi” dedi. Doğukan Çep bunu da kabul etmedi.

Vedat Balkaya ifadesinde cinayetten sonra İstanbul’a dönerken Doğukan Çep ile sık sık telefonla görüştüklerini söyledi. Doğukan Çep bu konuşmaları kabul etmedi. Vedat Balkaya’nın telefonu incelendiğinde ‘Dodo Abi’ ismiyle kayıtlı bir numara vardı. Doğukan Çep’in, ‘Dodo’ lakabıyla anıldığı biliniyor. Vedat Balkaya’nın telefonundan Doğukan Çep ile 26 Aralık - 30 Aralık tarihleri arasında 87 kez WhatsApp görüşmesi yapıldığı tespit edildi. Cinayet günü 19 kez WhatsApp üzerinden görüşmüşlerdi.

Köktürk para göndermiş

Çep’e ifadesinde MHP İstanbul İl Yöneticisi Ufuk Köktürk ile bağlantısı ve para alışverişi de soruldu. Bu sorudan ve Doğukan Çep’in ifadesinden Ufuk Köktürk’ün tetikçi Eray Özyağcı’ya para gönderdiği anlaşılıyor. Doğukan Çep soruya şu yanıtı verdi:

'Eray Özyağcı beni 28 veya 29 Aralık 2022 günü WhatsApp üzerinden yabancı ülke telefon numarasından aradı. Benden para istedi. Birkaç arkadaşıma sordum ama para alamadım. Ufuk’a da sordum. ‘Bana 3-4 bin lira borç verebilir misin’ dedim. O da bir arkadaşının hesabında para olduğunu oradan gönderebileceğini söyledi. Ben de Eray’ın bana göndermiş olduğu hesap numarasını Ufuk’a attım. Ufuk hesaptan gönderemediği parayı nakit olarak çekip kendi ismi ile ATM’den yatırdığını bana söyledi. Ufuk Köktürk hesabın sahibini tanımaz. Kime, ne için para gönderdiğini bilmiyor. Ufuk Köktürk parayı bana gönderdiğini düşünerek işlem yapmıştır.' Doğukan Çep ve Eray Özyağcı’nın kullandığı hesabın sahibi de yakalandı. Hesabın sahibi Caner Günay, kendi hesabına Ufuk Köktürk’ün para gönderdiğini söyledi. Doğukan Çep’in talimatıyla bu paranın 1000 TL’sini tetikçileri Ankara’da evinde saklayan Zekeriya Asarkaya’nın hesabına gönderdiğini anlattı.

Ancak en dikkat edilmesi gereken nokta; işlemin tarihi. Ufuk Köktürk, Eray Özyağcı’ya 28 ya da 29 Aralık’ta para gönderiyor. Eray Özyağcı, Sinan Ateş’i hedef alacağı saldırı için 27 Aralık’ta İstanbul’dan Ankara’ya gitti. Yani para gönderildiği sırada Ankara’da cinayetin son hazırlıklarını yapıyordu. Bazı kaynaklara göre; Ufuk Köktürk, Doğukan Çep’e toplam 97 bin TL gönderdi. Burada ise sadece 4 bin liralık bir para transferinden bahsediliyor. İfadede Doğukan Çep’e 97 bin liralık para transferi sorulmuyor.