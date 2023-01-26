Sinan Ateş cinayetinde MHP Hopa izi

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikastındaki sanıklardan Doğukan Çep’i Gürcistan’a kaçırdığı iddia edilen MHP Hopa İlçe Başkanı Cengiz Köse basına verdiği demeçte, firari olduğu dönemde Çep ile görüştüğünü doğruladı. 'Kaçırma' iddialarını reddeden Köse, KRT TV'ye verdiği demecinde, Sinan Ateş cinayetinde Gülen Cemaati'ni suçladı.

Sinan Ateş suikastının tetikçisi Eray Özyağcı, cinayetin işlendiği 30 Aralık tarihinden beri firari durumda ve kendisinin akıbeti hâlâ billinmiyor. Özyağcı hakkında ortaya atılan iddialardan biri MHP’ye tahsisli çakarlı bir araçla Artvin’in Hopa üzerinden Gürcistan’a kaçırıldığı oldu.

Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Doğukan Çep’in de firari olduğu dönemde, memleketi Hopa üzerinden sık sık Gürcistan’a gidip geldiği biliniyordu. KRT TV’nin yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre Çep’in Gürcistan’a kaçmasına yardım eden kişinin MHP Artvin Hopa İlçe Başkanı Cengiz Köse olduğu belirtiliyor.

'Cinayet işlediğini bilsem Emniyet’e söylemez miyim?'

Çep’in adının Sinan Ateş suikastıyla duyulmasının ardından Köse’nin yakın çevresine “Biz bunun böyle işler yaptığını bilmiyorduk. Geldi bizde de kaldı, bizi Gürcistan’a geçirin dediler, biz de geçirdik” dediği öne sürüldü. Konuyla ilişkin yayın organına konuşan MHP Hopa İlçe Başkanı Cengiz Köse, Çep’i kaçırdığı iddialarını reddetti ancak Çep ile firari olduğu dönemde Hopa’da görüştüklerini kabul etti.

Köse şöyle konuştu:

“Doğukan Çep’le 2018 yılında Hopa’da bir kafede otururken şansa tanıştık. Hopalı gençlerle oturuyordu, ben ilçe başkanı olduğum için beni tanıştırdılar. Gittiğimde selam verdiler, ‘başkan buyurun’ dediler. O kadar görüştük. Kendisini yakınen ya da şahsen tanımıyorum. Sadece spontane gelişen öyle bir oturup görüşmüşlüğümüz var. O kim ki ben onu evimde misafir edeceğim? Biz cinayette adını duyunca anladık ki bu adam o adammış. Cinayet işlediğini bilsem, Hopalı da olsa ben Emniyet’e söylemez miyim?”

Çep’in Gürcistan’a kaçıran ve yardım edenlerin Gülen Cemaati üyeleri olabileceğini söyleyen Köse, cinayetin arkasındaki siyasi gücün de cemaat olduğunu öne sürdü. Çep’in cemaatin talimatı doğrultusunda para karşılığında cinayeti işlediğini iddia eden Köse, Çep için “Maalesef bizim içimizden, Hopa’dan çıktı bu kişi” dedi.