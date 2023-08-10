Şimşek'ten ilk röportaj: Enflasyon artışı devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakan olduktan sonra ilk röportajını, ekonomi yönetiminin faiz artırımı kararını eleştiren Yeni Şafak’a verdi.

Enflasyon artışının önümüzdeki birkaç ayda devam edeceğini söyleyen Şimşek, seçim sonrasında yapılan zamlar hakkında ise "Bütçe dengelerini iyileştirmek, depremin yaralarını sarmak için yaptığımız bazı vergi düzenlemeleri var" değerlendirmesinde bulundu.

Yapılan zamların enflasyonist olduğunu ancak bir kez daha tekrarlanmayacağını öne süren Şimşek, “2024’ün ikinci çeyreğinden itibaren faiz düşüşleri konuşulmaya başlanacak” dedi.

Vergi zamlarının alım gücünü erittiğini kabul eden Şimşek, söz konusu artışların gelir dağılımını emekçiler aleyhine bozmasına ise değinmedi.

Çalışanların sırtındaki dolaylı vergiler 1990’da yüzde 48 ve 2000’de yüzde 59 iken 2022’de yüzde 64’e ulaştı. 1990’da yüzde 52 ve 2000’de yüzde 41 olan kazanç üzerinden alınan dolaysız vergiler ise yüzde 33’e geriledi.

'Körfez ülkeleriyle imzalanan yatırımların ilk dilimleri bu yıl Türkiye’ye gelecek'

Faiz artırımı kararının ardından soluğu Körfez ülkelerinde alan Şimşek, 'sermaye fazlası olan ülkelerle' diyaloglarının süreceğini kaydetti. Körfez sermayesinin Türkiye'ye verdiği yatırım sözü için gelecek yıla işaret eden Şimşek, “Körfez ülkeleriyle çok verimli diyaloglarımız var, bunun en somut emaresi BAE ile açıklanan 51 milyar dolarlık yatırım paketi. Bu yatırımların bir kısmı bu sene içerisinde başlamak üzere bir kaynak akışına dönüşecek diye bekliyoruz'' diye konuştu.

'JP Morgan’ın ev sahipliğinde yaptığımız ilgi çok büyüktü'

ABD merkezli banka JP Morgan tarafından İstanbul’da düzenlenen yatırımcılar toplantısına Bakan Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da katılmış, basına kapalı gerçekleştirilirken toplantıda yabancı yatırımcıların, ekonomi yönetiminin para politikasının “gevşek” bulduğu öne sürülmüştü.

Şimşek, iddianın aksine toplantının ''olumlu'' geçtiğini savunarak, “İstanbul’da JP Morgan’ın ev sahipliğinde yaptığımız toplantıya ilgi çok büyüktü'' dedi.

İlk röportaj ‘rasyonel politikaları’ eleştiren gazeteye

19 Mart 2021’de Yeni Şafak gazetesi dönemin Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın faiz artırımı kararını eleştiren “Bu operasyonu kim adına çektiniz?” manşetiyle çıkmıştı.