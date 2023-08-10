Satışı hızlandırdılar: Antalya, İzmir, Bodrum'da denize sıfır araziler şirketlere tahsis ediliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, dünkü Resmi Gazete’de kamu taşınmazlarının tahsisi için duyuru yayımladı.

Buna göre toplam 16 yerdeki taşınmazlar tesis yapmak amacıyla Turizmi Teşvik Yasası ile yerli ve yabancı yatırımcılara tahsis edilecek. Yatırımcılar, birden fazla taşınmaz için başvuruda bulunabilecek.

Cumhuriyet'in haberine göre bu kapsamda Antalya Belek’teki Hazine’ye ait ormanlık ve denize sıfır bir alan günübirlik tesis yapılmak üzere verilecek. Antalya Tuzcular’da aynı konumdaki Hazine arazisine özel konaklama tesisi yapılacak. Yine İzmir Menderes Özdere’deki denize sıfır noktada yer alan araziye 300 yatak kapasiteli 4 veya 5 yıldızlı otel yapılacak. İzmir Selçuk’taki Hazine arazisine 770 yatak kapasiteli 5 yıldızlı otel yapılacak. Bodrum Gündoğan ile Göl mahallelerinde de otel yapmak için Hazine arazileri tahsis edilecek. Gündoğan’a 500 yatak kapasiteli 5 yıldızlı otel yapılacak.