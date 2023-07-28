Milli Emlak ve belediyeler 1 milyar 193 milyon lira tutarında kamu taşınmazı satıyor

Resmi Gazete'de Milli Emlak Müdürlükleri ile belediyelerin taşınmaz satış ihale ilanları bugün yayımlandı. Satışlardan toplam 1 milyar 193 milyon lira bekleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, günün en çok taşınmaz satan belediyesi olarak öne çıktı. Çankaya, Mamak, Çubuk ilçelerinde 20 taşınmazından toplam 621 milyon lira gelir bekleniyor. Yalnızca Çankaya Dikmen’de 19 bin 96 m² yüzölçümlü konut arsasına biçilen değer 500 milyon lira.

Kütahya Belediye Başkanlığı ise ikinci sırada yer aldı: Bayazıt ile Borsa-ı Cedid’deki 3 taşınmazından en az 409 milyon; lira gelir bekleniyor.

Van İli Tuşba Belediye Başkanlığı 30 adet konutuna 57 milyon 675 bin; İstanbul-Pendik Belediye Başkanlığı, Kurtdoğmuş bölgesinde 3 bin 560 m² yüzölçümlü tarımsal nitelikli taşınmazına 9 milyon 790 bin; Aydın-Çine Belediye Başkanlığı, zeytinlik ve arsa niteliğindeki 30 taşınmazına 30 milyon 245 milyon; Çorum Belediye Başkanlığı, Çepni; Gülalibey’de 43 bin 670 m² yüzölçümlü 4 taşınmazına 10 milyon 418 bin lira değer biçmiş.

Milli Emlak Müdürlüklerinin taşınmaz satış ihale ilanları da dikkat çekiyor. Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Ertuğrulgazi Emlak Müdürlüğünce satışa çıkarılan Nilüfer İlçesinde 19 bin m² yüzölçümü büyüklüğündeki 3 taşınmazdan 50 milyon 373 bin; Denizli Çınar ve Gökpınar İlçe Müdürlüklerince satışa çıkarılan, Pamukkale ve Dereçiftlik’te 37 bin m² yüzölçümlü sanayi tesis alanından 62 milyon lira gelir bekleniyor.