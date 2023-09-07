Şimşek ve Erkan'a destek Dünya Bankası'ndan: 'Doğru yönde atılan adımlar'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın iç talebi daraltıp emekçilerin yoksulluğunu artıracak adımlarına destek Dünya Bankası'ndan geldi.

AA'ya konuşan Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, "TCMB'nin uyguladığı para politikasının sıkılaştırılması, Hazine ve Maliye Bakanlığının mali açığı azaltma tedbirlerinin doğru yönde atılan adımlar olduğuna inanıyoruz" dedi.

"Ekonomiyi istikrara kavuşturacak politikaların uygulanmasında Türkiye'ye eşlik etmeye kararlıyız" diyen Lopez "Devam eden 17 milyar dolarlık programımıza ek olarak, üç yıl içinde Dünya Bankası Yönetim Kurulu'na 18 milyar dolarlık yeni operasyonlar hazırlamayı ve sunmayı öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.