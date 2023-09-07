Şimşek ve Erkan'a destek Dünya Bankası'ndan: 'Doğru yönde atılan adımlar'

Merkez Bankası'nın parasal sıkılaştırma ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın mali açığı azaltma tedbirlerine Dünya Bankası'ndan destek geldi.

Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın iç talebi daraltıp emekçilerin yoksulluğunu artıracak adımlarına destek Dünya Bankası'ndan geldi.

AA'ya konuşan Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, "TCMB'nin uyguladığı para politikasının sıkılaştırılması, Hazine ve Maliye Bakanlığının mali açığı azaltma tedbirlerinin doğru yönde atılan adımlar olduğuna inanıyoruz" dedi.

"Ekonomiyi istikrara kavuşturacak politikaların uygulanmasında Türkiye'ye eşlik etmeye kararlıyız" diyen Lopez "Devam eden 17 milyar dolarlık programımıza ek olarak, üç yıl içinde Dünya Bankası Yönetim Kurulu'na 18 milyar dolarlık yeni operasyonlar hazırlamayı ve sunmayı öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

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