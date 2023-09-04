Şimşek: Enflasyonla mücadele biraz zaman alacak, geçiş dönemindeyiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ağustos ayında aylık yüzde 9,09, yıllık ise yüzde 58,94 olarak gerçekleşen enflasyon verilerini "Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Geçiş dönemindeyiz" ifadeleriyle değerlendirdi.

TÜİK verilerine göre ağustosta tüketici enflasyonu, beklentileri aşmıştı. Yüzde 7,3 seviyesindeki tahminlere karşın aylık enflasyon, temmuzun ardından ağustos ayında da yüzde 9'u aşmıştı.

Yıllık enflasyonsa yüzde 59'a dayanarak Merkez Bankası'nın "gerçekçi" olarak değerlendirilen yüzde 58'lik enflasyon hedefini henüz ağustos ayından geçmiş oldu.

Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa (parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları) yapacağız. Sonuçta sabretmemize değecek. Enflasyonla mücadelede kesinlikle kararlıyız" ifadelerini kullandı.