Şimşek 'dirençliyiz' dedi, arka kapıdan döviz sattı: 'Butlan' kararının faturası en az 6 milyar dolar

CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararı, hafta içinde ve piyasada işlemlerin sürdüğü bir saatte geldi.

Oysa siyasi operasyonlar veya kabine değişikliği gibi kritik adımların zamanlamasında sıklıkla haftasonu ve geceyarısı tercih edilirdi.

Buna rağmen piyasalarda gözlenen oynaklık bir "kriz" havası yaratmadı.

Yine arka kapıdan döviz satıldı

Dün saat 17.28’de açıklanan mahkeme kararının ardından Borsa İstanbul’da sert bir satış dalgası yaşandı. BIST 100 endeksi günü yüzde 6,05 düşüşle kapattı. Aynı dakikalarda Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) de yüzde 5'e yakın yükselişle 253 baz puana çıktı.

Ancak operasyonun döviz kuruna etki etmesini önlemek adına yine kamu bankalarının devreye girdiği anlaşılıyor. Bloomberg'e göre, kamu bankaları piyasaya yaklaşık 6 milyar dolar seviyesinde döviz satışı gerçekleştirdi. Müdahale sonucunda dolar kurunda dünkü işlemler sırasında belirgin bir değişim yaşanmadı.

Nitekim BIST 100 endeksi bugüne yüzde 1,50 gibi sınırlı bir düşüşle 12 bin 966 puandan başladı. İlerleyen saatlerde bu sınırlı düşüş de tersine döndü. BIST 100 endeksi saat 12.04 itibarıyla yeniden 13 bin puan barajını aşarak yüzde 1,68 primle 13 bin 387 puandan işlem gördü. Dün ağır kayıp yaşayan bankacılık endeksi de güne yüzde 1,20 düşüşle başlamasına rağmen daha sonra yönünü yukarı çevirerek yüzde 0,61 yükselişle 15 bin 43 puana ulaştı.

Dolar/TL kuru 45,64 TL seviyesinde sakin bir seyir izliyor. Saat 12.04 itibarıyla kurda ölçülen artış sadece yüzde 0,34 oldu. 19 Mart 2025'teki İBB operasyonu sırasında TL bir gün içerisinde yüzde 5-6 kayıp yaşamıştı.

Şimşek satılan milyarları unuttu, 'şoklara dirençliyiz' dedi

Karar açıklandığı sırada Londra'da bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'ye dönerek, sabah 08.30'da Finansal İstikrar Komitesi'ni olağanüstü toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada "durum kontrol altında" mesajı verilerek, şu ifadeler kullanıldı:

Komite, Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğunu değerlendirmiştir."

Merkez Bankası, savaş ve enflasyondaki yükseliş nedeniyle bir süredir piyasayı yüzde 37 olan politika faizinden değil, yüzde 40 olan gecelik borç verme faizi seviyesinden fonluyordu. Faiz üzerindeki etmenlere artık "mutlak butlan" da eklendi.

JP Morgan, karar sonrası yayımladığı bilgi notunda "Siyasi riskteki artış TL için ters bir döneme denk geldi" dedi. Ayrıca Merkez Bankası'nın faiz artırıma gideceği öngörülerek "11 Haziran'daki toplantıda veya öncesinde bir haftalık repo faizinin yüzde 37'den yüzde 40'a yükseltmesini bekliyoruz" denildi.

Nitekim bugün ticari kredi faizleri bankalar tarafından yüzde 5 ile yüzde 10 arasında artırıldı.

