Şimdi de Etiyopya'da kullanılan Bayraktar SİHA'ları kriz konusu oldu

Ukrayna'nın çatışma bölgelerinde Bayraktar SİHA'larını kullanması Rusya'yla Türkiye arasında krize neden olurken, şimdi de Etiyopya'daki SİHA'lara ilişkin ABD'nin Türkiye'ye tepki gösterdiği iddiası gündeme geldi.

ABD makamlarının Etiyopya'ya Baykar marka silahlı insansız hava aracı (SİHA) satışı konusunda Türkiye'ye yönelik 'endişeler' beslediği öne sürüldü.

İngiltere menşeli haber ajansı Reuters'a konuşan ABD'li yetkililer Etiyopya hükümetinin silahları isyancılara karşı kullandığına dair Washington'dan "endişe belirtileri geldiğini" söyledi.

Ajansa konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, ABD Afrika Boynuzu elçisi Jeffrey Feltman'ın geçen hafta Türkiye'ye yaptığı ziyarette "Etiyopya'da SİHA kullanıldığını ve sivillere zarar verme riskine ilişkin bildirimlerin gündeme geldiğini söylediğini" aktardı.

Üst düzey bir Türk yetkiliyse, Washington'ın rahatsızlığını birkaç toplantıda ilettiğini söyledi.

Yaptırım gündemi muğlak

Mayıs ayında ABD Dışişleri Bakanlığı Etiyopya'ya silah satışına kısıtlamalar getirmişti. Eylül ayındaysa Joe Biden hükümeti bölgedeki çatışmaya ilişkin sorumlu tuttuğu kişi ve kurumlara yönelik yaptırım kararı almıştı.

Öte yandan Reuters'ın konuyla ilişkili Türkiye'ye yönelik bir yaptırımın söz konusu olup olmayacağı sorusu ABD Hazine Bakanlığı tarafından yanıtsız bırakıldı.

'Türk personel çatışma bölgesinde'

Baykar'ın imal ettiği Bayraktar TB2 SİHA'ları Türkiye'nin silah satışlarında önemli bir kalem oluştururken, bu alanda veriler tam olarak kamuoyuna açıklanmıyor. Ancak Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Etiyopya'ya savunma ve havacılık sanayi ürünleri ihracatı 2020'nin 1 Ocak-30 Kasım döneminde 235 bin dolarken bu sayı 2021'in aynı döneminde yaklaşık 95 milyon dolara yükseldi.

Reuters'a konuşan, Etiyopya'da konuşlu bir "yabancı askeri yetkili"yse uydu görüntüleri ve diğer verilerin bölgede SİHA'lar kullanıldığına dair net kanıtlar sunduğunu ifade etti. Bölgede 20 SİHA kullanıldığı tahmin ediliyor. Öte yandan SİHA'ların kaçının Türkiye menşeli olduğuysa net değil. Ancak ajansna demeç veren askeri yetkili, SİHA'ların işletilmesi için ülkede yabancı teknik ekiplerin bulunup bulunmadığına ilişkin soruya "Türk personelinin buraya geldiğini biliyorum" şeklinde yanıt verdi.