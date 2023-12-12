Silivri'deki fabrikada patlama: 1 işçi hayatını kaybetti

Silivri'de bulunan Adin Yapışkanlı Bant firmasına ait fabrikada, nedeni henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Patlama sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi

İstanbul'un Silivri ilçesinde faaliyet gösteren fabrikada meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti.

Değirmenköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren Adin Yapışkanlı Bant firmasına ait fabrikada, bugün saat 11:00 sıralarında mahalle halkı tarafından da duyulan şiddetli bir patlama gerçekleştiği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre; fabrikadaki imalat esnasında kaynak yapılırken patlama meydana geldiği, bölge halkı tarafından da duyulan patlamada kaynak yapan işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Patlamanının nedeni henüz bilinmezken, hayatını kaybeden işçinin taşeron bir firmaya bağlı çalıştığı ifade ediliyor.

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