'Silivri Cezaevi’nde uyuz salgını' iddialarına ilişkin açıklama

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun (TİHEK) Silivri 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na yaptığı ziyarete ilişkin raporunda, cezaevinde uyuz salgını yaşandığı ve uyuza yakalananların tecrit edileceği özel bir bölüm olmadığı anlatılmıştı. Raporda cezaevi yönetiminin salgının yayılmasını önlemek için sadece ilaç dağıtmakla yetindiği, tutuklu ve hükümlülerin yıkanan çamaşırlarını da ıslak olarak iade ettiği belirtildi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü de iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "ceza infaz kurumlarına kabul edilen tüm hükümlü ve tutukluların odalara alınmadan önce titizlikle muayene edildiği, herhangi bir rahatsızlık görülmesi halinde gerekli tedbirler alınarak tedaviye başlanıldığı" söylendi.

"Uyuz belirtisi bulunması halinde hükümlü ve tutukluların ayrı odalarda barındırılarak tedavisine başlandığı" iddia edilen açıklamada yapılan incelemeler neticesinde Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda uyuz hastalığına yakalanan herhangi bir hükümlünün bulunmadığının anlaşıldığı söylendi. (İHA)