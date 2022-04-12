Silivri Cezaevi'nde işkence: Acil notta 'iki mahkum hayatını kaybetti' denildi

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, “Adalet Bakanlığına Sesleniyoruz! Silivri 5 No’lu Hapishanesi’nde Neler Olduğunu Açıklayın!” başlığıyla bir bilgi notu paylaştı.

Söz konusu bilgi notunda, Silivri 5 No’lu Cezaevi’nde gardiyanlar tarafından işkence gören Serhan Yılmaz ve adı öğrenilemeyen diğer bir tutuklunun yaşamını yitirdiği belirtildi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, ilgili açıklamda şöyle denildi:

“6 Nisan günü Silivri 5 Nolu Hapishanesinde sayım sırasında mahpusların darp edildiği, ardından sürekli işkenceye maruz bırakıldıkları ve intihara zorlandıkları, haklarında gerçeğe aykırı tutanak tutulduğu, doktora götürüldüklerinde darp yoktur diye beyanda bulunmaya zorlandıkları ve 8 mahpusun Silivri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı yönlü bilgilerin kamuoyuna yansıması sonrasında Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü 9 Nisan günü yaptığı açıklamada olayı yalanlamıştır.

Ancak işkence ve kötü muamelenin halen devam ettiği, mahpusların avukatları ile görüşmelerinin engellendiği ve hastaneye kaldırılan mahpuslardan Serhan Yılmaz ve adı öğrenilemeyen diğer bir mahpusun dün hayatını kaybettiği, Serhan Yılmaz’ın cenazesinin ailesi tarafından alındığı öğrenilmiştir. Gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmak amacıyla mahpus yakınları ve milletvekillerinin de katılımı ile yapacağımız basın toplantısına katılımınızı dileriz.”