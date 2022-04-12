KULİS | Erdoğan neden bekliyor? 6'lı ittifakta dikkat çeken Akşener iddiası...

Haziran 2023’te yapılacak seçimlerde ittifakların cumhurbaşkanı adayları konusu henüz netlik kazanmazken, meclis ve siyasi parti kulisleri hareketli.

soL TV'nin "6'lı ittifak cumhurbaşkanlığı adaylığında ters köşe mi yapacak?" başlıklı haberinde daha şimdiden başbakan olacağı ilan edilen Meral Akşener'in bir ters köşe yapılarak cumhurbaşkanı adayı olabileceği iddiasının Ankara kulislerinde konuşulduğu ve bir ters köşe yapılabileceği belirtildi.

Erdoğan neden bekliyor?

Haberde Erdoğan'ın henüz aday olduğuna ilişkin bir açıklama yapmadığına işaret edilerek, Erdoğan'ın kaybedeceğini gördüğü seçime girmeyeceği ve kulislerde adaylığını resmen ilan için son ana kadar bekleyeceği iddiasına yer verildi.

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