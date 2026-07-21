Silivri Belediyesi soruşturması: CHP İlçe Başkanı gözaltına alındı

İstanbul Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri Belediyesi'ne yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "rüşvet alma-verme", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma", "nüfuz ticareti" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmayla ilgili açıklama yaptı.

Soruşturma kapsamında, Silivri CHP İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı.

Doruk Bulut'un ikametinde arama ve el koyma işlemi yapıldığı bildirildi.

Soruşturma işlemlerinin sürdüğü, Bulut’un yarın Silivri Adliyesi'nde mevcutlu olarak hazır edilmesinin planlandığı aktarıldı.

Ne olmuştu?

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri Belediyesi’ndeki imar, ruhsat, personel alımı ve taşınmaz satışı gibi süreçlerde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kara para aklama" gibi çeşitli suçlar işlendiği iddiasıyla soruşturma başlattı.

Yapılan bilirkişi incelemelerinde, belediyeye ait tescil harici bir taşınmazın düşük bedelle satılması sonucunda 21 milyon 522 bin 717 liralık kamu zararı oluştuğu kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 12 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonda, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz'un da aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Belediye Başkanı Balcıoğlu ve bazı isimlere "rüşvet" ve "örgüt kurma" gibi suçlamalar yöneltildi.

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan CHP'li Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

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