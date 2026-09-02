Silivri açıklarındaki kazada batan gemideki mürettebatın kimlikleri belli oldu

İstanbul Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpıştığı kazada batan gemide ulaşılamayan 10 kişilik mürettebatın kimlik bilgileri belli olurken, bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.

Gece saat 03.00 sıralarında Silivri'nin 18 deniz mili açıklarında, Kocaeli'den Aliağa'ya gitmekte olan Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye gitmekte olan Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı.

İstanbul Valiliği Alsu isimli gemide gözle görünür bir hasar görülmezken Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle irtibat kurulamadığı, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıklamıştı.

Daha sonra geminin battığı belirlendi. Ulaşılamayan 10 kişilik mürettebatı arama çalışmalarıysa halen sürüyor.

Kazanın ardından batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde bulunan ve arama çalışmaları süren 10 kişilik mürettebatın kimlikleri şöyle:

"Kaptan Yaşar Kayhan, 1. zabit Rahmi Temel, 3. kaptan Atakan Alagöz, başmakinist Aydın Demirci, 2. makinist Gencer Aydın, yağcı Eyüp Enes Cesur, güverte lostromosu Nidai Duman, usta gemici Nacican Keskin, gemici Onuralp Demir ve aşçı Abdulbaki Mirzaoğlu."

Öte yandan, kazaya karışan Alsu isimli tanker Silivri açıklarında demirletildi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatarak bir başsavcı vekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini bildirdi.

Kaza sonrasında, Silivri'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce kriz masası oluşturuldu. Silivri Kaymakamlığı koordinasyonunda yürütülen faaliyetler çerçevesinde, mürettebatın yakınlarına sağlık, beslenme, barınma ve psikososyal destek verilmeye başlandı.

Ayrıca, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki limandan çok sayıda deniz aracı, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere kaza bölgesine sevk edildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bazı deniz araçları da ihtiyaç halinde çalışmalara katılmak üzere Marmaraereğlisi Limanı'nda hazır bekletiliyor.

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