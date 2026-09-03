Silivri açıklarındaki gemi kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı, bilirkişi heyeti görevlendirildi

İstanbul Silivri açıklarının 18 mil güneyinde dün meydana gelen gemi kazasında, Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı 90 metre uzunluğundaki Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 10 personelle irtibat kesildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin denizdeki arama kurtarma çalışmaları sürerken, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpıştığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Tuğberk İmamoğlu isimli ticari geminin rulo sac metal ve inşaat demiri yüklü olduğu belirtildi.

Kayıp mürettebata ulaşılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon halinde yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olayın meydana geliş şekli ve nedenleri ile varsa sorumluluğu bulunan kişilerin tespit edilerek maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla uzman bilirkişi incelemelerinin yaptırılması, gemilere ait seyir, radar ve haberleşme kayıtları ile olayla ilgili tüm bilgi, belge, görüntü ve diğer delillerin ivedilikle muhafaza altına alınarak toplanması yönünde gerekli talimatlar verilmiştir. Soruşturmanın etkin ve kapsamlı şekilde yürütülmesi amacıyla bir cumhuriyet başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir."

Bu arada, soruşturma kapsamında meydana gelen olaya ilişkin bilirkişi heyeti oluşturulduğu ve alınacak ön rapora istinaden olayda kusuru bulunan kişiler hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapılacağı öğrenildi.

Kazayla ilgili idari soruşturma da yürütüldüğü, ifade işlemlerinin yapılacağı bilgisine ulaşıldı.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İstanbul Valisi Davut Gül: Aramanın çok kolay olmadığını biliyoruz

İstanbul Valisi Davut Gül, kaza sonrası Silivri'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce oluşturulan kriz merkezine giderek yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Gül, "Türk bayraklı iki gemimiz çarpıştı. Silivri'ye yaklaşık 18 mil uzaklıkta olay yeri. Bunun neticesinde gemilerimizden birinin battığını düşünüyoruz. İçerisinde bulunan 10 mürettebattan haber alamıyoruz" dedi.

Gül, olayın ilk anından itibaren Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, Deniz Kuvvetleri, AFAD ve Kızılay başta olmak üzere bütün kurum ve kuruluşların gerek karada gerekse denizde çalışmalara başladığını kaydederek, "Şu an denizde arama faaliyetlerinde bulunan 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA, 1 uçak, bir de denizin altında arama yapan Deniz Kuvvetlerine ait gemimiz var" diye konuştu.

Derinliğin çok fazla olduğunu belirten Gül, "Yaklaşık 800-900 metre, yer yer bir kilometreye varan derinlik var. Bunun neticesinde de aramanın çok kolay olmadığını biliyoruz. Devletimizin, milletimizin tüm imkanları seferber edilmiş. İnanıyorum ki, çok kısa süre içerisinde gemi ve mürettebatla ilgili bilgiler alınacak." ifadelerini kullandı.

Vali Gül

'Deliller elde, elektronik kayıtlar var'

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmaya ilişkin soru üzerine Vali Gül, şunları kaydetti:

"Bu süreç devam ediyor. Kazanın oluş şekli ve kusurun kimde olup olmadığı ilerleyen süreçte belli olacak. Zaman zaman da sizleri bilgilendirirler. Ortada bir kaza var. Kazada ikisi haksız da olsa, biri haksız da olsa, ya da hiçbiri haksız olmasa da sonuçta kaybolan bir gemi ve kaybolan 10 mürettebat var. Şu an ona yoğunlaştık. Deliller elde. Elektronik kayıtlar var."

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