Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpıştı: 10 kişi kayıp

İstanbul Valiliği, Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpıştığını duyurdu.

Sabaha karşı saat 03.00 sıralarında meydana gelen kazada, Kocaeli’den Aliağa’ya seyreden Türk bayraklı ALSU ile İskenderun’dan Karadeniz Ereğli’ye giden Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı.

10 kişi için arama çalışması başlatıldı

Kazanın, Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil güneyinde yaşandığı bildirildi.

Olay yerine Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı’na bağlı çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik helikopteri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre ALSU isimli gemide gözle görülür bir hasar tespit edilmezken, Tuğberk İmamoğlu’nda bulunan 10 personelle henüz irtibat kurulamadı.

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