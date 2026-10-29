Silivri açıklarında batan gemi: Bir cansız bedene daha ulaşıldı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Eylül'de, Silivri açıklarında "Alsu" isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisindeki 10 kişilik kayıp mürettebata ulaşmak için yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında yürütülen arama ve kurtarma faaliyetleri sırasında, olay bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir erkeğin cansız bedenine daha ulaşıldığı, cansız bedenin, kazada kaybolan mürettebattan birine ait olup olmadığının belirlenmesi, kimlik tespitinin yapılması ve kesin ölüm sebebinin saptanması amacıyla, yapılacak ölü muayene işleminin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edileceği bildirildi.

2 Eylül sabah karşı sabaha karşı saat 03.00 sıralarında meydana gelen kazada, Kocaeli’den Aliağa’ya seyreden Türk bayraklı ALSU ile İskenderun’dan Karadeniz Ereğli’ye giden Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı.

Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil güneyinde yaşanan kaza sonrası "Tuğberk İmamoğlu" batmıştı.

Kazanın 4'üncü gününde enkazın yeri tespit edilmiş, bölgede dalış ile tarama faaliyetleri yapılmıştı.

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