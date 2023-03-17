Silikon Vadisi Bankası iflas başvurusu yaptı

Silikon Vadisi Bankası (SVB) 'değerini korumak' için iflas başvurusu yaptığını açıkladı.

Bloomberg HT'nin haberine göre; SVB Financial, stratejik opsiyonlarını değerlendirdiği süreçte 'değerini korumak' amacıyla New York'ta iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu.

Diğer taraftan, SVB Securities, SVB Capital'ın fonları ve genel ortak kuruluşlarının iflas başvurusuna dahil olmayacağı belirtildi.

ABD'nin 16. büyük bankası olan SVB, genellikle startup'lar ve risk sermayelerine finansman sağlıyordu.

Fed, bankanın denetimine ilişkin inceleme yapılacağını bildirmişti

ABD Merkez Bankası (Fed), 14 Mart’ta yaptığı açıklamada iflas eden Silikon Vadisi Bankası’nın denetimine ilişkin inceleme yapılacağını bildirmişti.

Fed tarafından yapılan açıklamada; Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr'ın liderliğinde yapılacak incelemenin sonucunun 1 Mayıs'ta yayımlanacağı aktarılmıştı.

Aynı tarihte Avrupa Birliği (AB), Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) Birlik düzeyinde çok sınırlı bir varlığı bulunduğunu açıklamıştı. AB Komisyonu Kıdemli Başkanı Valdis Dombrovskis ise konu hakkında yaptığı açıklamada, SVB iflasının AB ülkelerine yayılmasını beklemediklerini belirtmişti.