Mersin'in Silifke ilçesinde öğleden sonra başlayan orman yangını Yeşilovacık mahallesine sıçradı.
Yerel kaynaklardan bilgiye göre, yangının büyüyerek devam ettiği Aydıncık ve Yeşilovacık'ta yerleşim yerleri tahliye ediliyor.
Haber Merkezi
Silifke'de yangın Yeşilovacık'a sıçradı, bölge tahliye ediliyor
Silifke'de öğleden sonra çıkan orman yangınının Yeşilovacık'a sıçradığı aktarıldı. Bölgede yerleşim yerlerinin tahliye edildiği bildirildi.
Haber Merkezi
Mersin'in Silifke ilçesinde öğleden sonra başlayan orman yangını Yeşilovacık mahallesine sıçradı.
Yerel kaynaklardan bilgiye göre, yangının büyüyerek devam ettiği Aydıncık ve Yeşilovacık'ta yerleşim yerleri tahliye ediliyor.