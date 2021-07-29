Silifke'de yangın Yeşilovacık'a sıçradı, bölge tahliye ediliyor

Silifke'de öğleden sonra çıkan orman yangınının Yeşilovacık'a sıçradığı aktarıldı. Bölgede yerleşim yerlerinin tahliye edildiği bildirildi.

Haber Merkezi

Mersin'in Silifke ilçesinde öğleden sonra başlayan orman yangını Yeşilovacık mahallesine sıçradı.

Yerel kaynaklardan bilgiye göre, yangının büyüyerek devam ettiği Aydıncık ve Yeşilovacık'ta yerleşim yerleri tahliye ediliyor.

Haber

Silifke Boğsak'da orman yangını