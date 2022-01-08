Şili'de son 14 yılın en yüksek enflasyonu kaydedildi

Şili Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE) Cuma günü yaptığı açıklamada, ülkenin enflasyon oranının 2021'de yüzde 7,2 olduğunu duyurdu. Bu enflasyonun yüzde 7,8'e yükseldiği 2007'den bu yana en yüksek seviye.

Geçen yılki enflasyon oranı da Merkez Bankası'nın hedeflediği yüzde 3'ün oldukça üzerinde kaydedilmişti. Şili Ekonomi Bakanı Lucas Palacios, "Bu nedenle Merkez Bankası son aylarda faiz oranlarını yükseltiyor ve artırmaya devam etmesi de ihtimal dışı değil" dedi.

Palacios, "Bu artışı yerel ve küresel faktörler açıklıyor, ancak birincisi daha hakim. Siyasi ve ekonomik belirsizlik nedeniyle döviz kurundaki artış ve emeklilik fonlarından yapılan çekimlerden kaynaklanan yüksek likidite, 2021'deki yüksek enflasyonu açıklayan ana faktörlerdir" dedi.