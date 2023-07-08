Şile'de 2 kişi selde mahsur kaldı, helikopterle kurtarıldı

İstanbul Şile'de gece saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Değirmençayı Mahallesi'nde su baskınları yaşandı, bazı işyerlerini su bastı.

Kuvvetli sağanağın etkili olduğu bölgede, Hacıllı Mahallesi'ndeki Göksu deresi aşırı yağıştan dolayı taştı. Oluşan selde iki kişinin mahsur kaldığı bilgi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Jandarma, AFAD, UMKE, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı hava ve deniz ekiplerin görev yaptığı bölgede, selde mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı. (AA)