Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek tarafından katledilmişti.
Bugün mahkemeye çıkarılan saldırgan Hüseyin Can Gökçek tutuklandı.
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Haber Merkezi
Sıla'nın katili Hüseyin Can Gökçek tutuklandı
Sıla Şentürk'ü bıçaklayarak öldüren 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek adlı saldırgan tutuklandı.
Haber Merkezi
Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek tarafından katledilmişti.
Bugün mahkemeye çıkarılan saldırgan Hüseyin Can Gökçek tutuklandı.