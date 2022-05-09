Silahlı saldırıda eşini ve kızını kaybetti: 'Ölü taklidi yaparak kurtuldum'

Saldırı, 3 Mayıs’ta akşam saatlerinde Bağlar ilçesi kırsal Buyuransu Mahallesi çıkışında meydana geldi. Akrabalarından bayram ziyaretinden dönen 6 kişilik ailenin içinde bulunduğu 34 DUG 48 plakalı otomobile ateş açıldı.

Çapraz ateşe tutulan otomobildeki Garibe (42) ve Abdurrahman Dağ (48) ile çocukları Nayime(18), Mahir (6), Mehmet (13) ve Songül Dağ (14) ağır yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Garibe Dağ ile kızı Nayime kurtarılamadı.

Garibe ve Nayime Dağ'ın cenazeleri Yeniköy Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Jandarma tarafından olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.B. tutuklandı, diğer 5 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Vücuduna 4 kurşun isabet eden Abdurrahman Dağ da taburcu edildi. Ancak 2 hastanede tedavi gören çocuklarına bakmak için çabalıyor. Olay günü yaşananları anlatan Dağ, petrol hattından hırsızlık yapanları ve firari hükümlülerin yerini güvenlik güçlerine ihbar ettiği gerekçesiyle saldırganların kendisini suçladıklarını ve saldırıyı bu nedenle gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dağ, "1 yıl önce bundan beni sorumlu tuttular. Ben de 'kanıtınız varsa gösterin. Bununla bir alakam yok, 5 yıldır Diyarbakır merkezde yaşıyorum ve emlakçılık yapıyorum' dedim. 'Hayır kesinlikle sen yapmışsın' dediler. Benim tanıdığım bildiğim insanlar. Katliam yaptılar. Mahkemeye gidiyorlar ve sadece bir kişi tutuklanıyor. Diğer kişileri de serbest bıraktılar. Acımı ikiye katladılar. Eşimi ve çocuğumu katleden kişilerin bir an önce tutuklanmasını istiyorum. Bırakılan bu insanları ben kendi gözümle gördüm, seslerini de duydum. Serbest gezmesinler, benim canım yandı başkasının yanmasın" diye konuştu.