Demirtaş: Büyük değişime hazır olun

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, AKP-MHP iktidarının ‘ortamı bulanıklaştırdığını’, olup bitenlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘rolü yokmuş gibi puslu bir ortam yaratılmak istendiğini’ söyledi.
Kasım 2016’dan beri Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş, T24’teki ‘Ortam bulanık ama aklınız bulanmasın’ başlıklı yazısında “Küçük de olsa bazı muhalif görünümlü çevreler de ortamın bulanıklaşmasına katkı veriyor” dedi.
Krizlerde Erdoğan’ın rolünün unutulmaması gerektiğini söyleyen Demirtaş, “Bazı noktaları asla unutmamak için tane tane vurgulamakta yarar var” bunları şöyle sıraladı: