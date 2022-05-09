Seçimlerle ilgili ‘erteleme’ iddiası

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, bugünkü köşe yazısında, "AKP ve MHP oylarıyla Meclis'ten, ‘seçimlerin bir yıl geriye bırakılması’ kararı çıkabilir. Peki, olmazsa olmaz şart olan, ‘savaş’ çıkabilir mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip böyle bir çılgınlık yapabilir mi? İktidarını çıkaracağı savaş nedeniyle bir yıl, bir yıl uzatabilir mi?" yazarak iktidarın seçimlerin ertelenmesi için böyle bir adım atabileceğini öne sürdü.

"Recep Tayyip iktidarda kalsın da: Umurunda mı dünya…" yazan Orhan Uğuroğlu, "Savaş kararını da Meclis'in alması gerekir ki anayasa maddesi özetle şöyle: "Madde 87 - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkileri; Savaş ilânına karar vermek… Üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile…" Savaş ilanı durumu gerekirse AKP ve MHP'nin oyları yetmez ama Recep Tayyip Meclis'te 360 oy bulabilir mi?" değerlendirmesinde bulundu.