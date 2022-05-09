Erdoğan'ın iktidar çevresini karıştıran fotoğrafı: İşaret gitti, haberler kesildi

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, bugün kaleme aldığı "Başkanın camiayı karıştıran fotoğrafı" başlıklı yazısında çarpıcı detaylar verdi.

"Bildiğim, biz İmamoğlu’nun eski düzene yeni yol arayan pozlarını tartışırken, İslamcılar bir başka fotoğrafı konuşuyordu: Erdoğan ile Muhsin Kara’nın fotoğrafını…" diyen Terkoğlu, "O kim mi? Anlatayım…" diyerek Kara'nın Gülen Cemaati'yle ilişkilerini ve geçtiğimiz günlerde Erdoğan'la verdiği pozu aktardı.

Fethullah Gülen ile yakın

Suudi Arabistan'da yapılan "Kuran’ı ve Ezanı Güzel Okuma" yarışmasından bahseden Terkoğlu, Erdoğan'ın Arabistan ile ilişkileri düzeltmesi ile birlikte söz konusu yarışmanın birincisinin Sivas Şarkışla’da imamlık yapan Muhsin Kara olduğunu aktardı.

Kara'nın ezan okuyuşunun Anadolu Ajansı ve TRT'de günlerce anlatıldığını söyleyen Terkoğlu, "Ayasofya’da müezzin olsun önerileri yapıldı. "Suudi kardeşlerimiz kıymetimizi bildi" lafları takip etti. Valiler, müftülükler, politikacılar zaferini kutladı. Sivas Belediyesi’nden Tapu Kadastro Müdürlüğü’ne kadar kurumların iftar programlarında kürsüye çıkarıldı. Erdoğan da kayıtsız kalmadı. Kara'yı telefonla tebrik etti." dedi.

Ancak Kara'nın Fethullah Gülen ile yakınlığının ortaya çıktığını söyleyen Terkoğlu, "Aslında anlamak zor değildi. Zira Kara’nın birinciliğini FETÖ’cüler de kutluyordu. Şimdi sakallı olan Kara’nın badem bıyıklı fotoğrafıyla yaptığı açıklamalar ortalığa saçıldı." değerlendirmesini yaptı.

15 Temmuz’da askere destek mesajları

Kara'nın arşivinin ortaya çıktığını söyleyen Terkoğlu "Bir zamanlar katıldığı toplantılar, FETÖ kanalında, FETÖ etkinliklerinde kürsüdeki görüntüleri, kendisini yetiştiren 'FETÖ abileri' ile yurtdışı buluşmaları, okuduğu Gülen şiirleri arşivden çıktı. Erdoğan’a yolsuzluk göndermeli 17-25 Aralık dönemi çıkışları, 'zalime fırsat verme ya Rab' duaları, 15 Temmuz’da askere destek mesajları, FETÖ karşıtlarına 'çakal sürüleri' açıklamaları elden ele dolaştı." diyerek en çarpıcı detayı da aktardı:

"Gülen, takipçisi Kara’nın sesini çok seviyordu. F Tipi etkinliklerde, teknolojinin imkanlarıyla, Gülen ile Kara düet bile yapmıştı."

Fotoğrafların ve arşivin ortaya dökülmesiyle camianın karıştığını aktaran Terkoğlu, "Muhsin Kara’ya "açıklama yap" çağrıları geldi. Yetmedi, Savcılığa Muhsin Kara dosyası sunuldu.Sonunda kayıtsız kalınamamış olacak ki, Sabah Grubu’nun Takvim’i şöyle bir haber yaptı: "Muhsin Kara’nın FETÖ paylaşımları sosyal medyada tartışma konusu oldu: Bir açıklama istiyoruz". İşler daha da karıştı. Bu kez yurtdışındaki FETÖ kalemşörleri, FETÖ’nün yayın organları Kara’ya sahip çıkarak, "cadı avı" haberleri yaptı.