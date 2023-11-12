Silahlı cinayetler devam ediyor: 79 yaşındaki ev sahibi kiracısını öldürdü

Bireysel silahlanmanın artması sonucunda, silahlı cinayet haberlerinin sayısında da ciddi bir artış yaşandı. Son zamanlarda artış gösteren silahlı cinayet haberlerine bir yenisi daha eklendi. İzmir'in Torbalı ilçesinde 79 yaşındaki ev sahibi, kiracısını silahla öldürdü.

Ayrancılar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 38 yaşındaki Ahmet Alkan ile 79 yaşındaki ev sahibi İ.U. henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine ev sahibi, kiracısını silahla yaraladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan ev sahibini yakalamak için çalışma başlattı.

Binlerce kişi hayatını kaybetti

Silahlı çatışma haberleri neredeyse her gün medyaya yansırken; söz konusu çatışmalarda binlerce kişi yaralandı ve hayatını kaybetti.

Umut Vakfı'nın 2023 yılının başında yayımladığı rapora göre; 2022’de medyaya 3 bin 984 silahlı şiddet olayı yansıdı. Türkiye genelinde yaşanan bu silahlı şiddet olaylarında 2 bin 278 kişi öldürüldü, 4 bin 231 kişi de yaralandı.

Ruhsatlı veya ruhsatsız silahların toplamı dikkate alarak yapılan hesaplamada Türkiye’de her 100 kişiye 16,5 silah düşüyor.