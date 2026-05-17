Silahla yaralanmış halde bulunmuştu: Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi hayatını kaybetti
Yayın Tarihi: 17.05.2026 , 16:58
Antalya'nın Alanya ilçesinde ofisinde yaralı halde bulunan “iş insanı” Aydın Çavuşoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
52 yaşındaki Aydın Çavuşoğlu Türkler Mahallesi'nde 5 Mayıs'ta akaryakıt istasyonundaki ofisinde yaralı halde bulunmuş ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılmıştı.
Eski Dışişleri Bakanı ve AKP Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Corendon Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi olan Aydın Çavuşoğlu'nun cenazesinin yarın Türkler Merkez Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.
Corendon Alanyaspor Kulübü’nun X hesabından paylaştığı taziye mesajında "Başkanımız Sayın Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi iş insanı Aydın Çavuşoğlu'nun vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, Çavuşoğlu ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, "Aydın Çavuşoğlu'nun ruhsatlı tabancasıyla yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını" açıklamıştı.
