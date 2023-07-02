Silah kaçakçılığından 14 yıl hapis yatan Viktor Bout siyasete atılıyor

Silah kaçakçılığı suçlamalarından 12 yıl boyunca ABD'de hapis yatan Ukrayna asıllı Rus oligark Viktor Bout, Rusya'nın batısındaki Ulyanovsk kentinde yerel meclis için aday oldu. Bout, Rusya'nın Liberal Demokrat Partisi'ni (LDPR) temsilen pusulada yer alacak.

Bout, Pazar günü düzenlenen LDPR'nin bölgesel kongresinde gizli oyla aday gösterildi. Viktor Bout, 12 yılı ABD hapishanelerinde olmak üzere 14 yıldan fazla bir süreyi hapiste geçirdi.

'Savaş Tanrısı'

Viktor Bout, 2008 yılında Tayland'da tutuklandı ve iki yıl sonra ABD'ye iade edildi.

'Terör gruplarının silahlandırmak' ve 'ABD vatandaşlarını öldürmek için komplo kurmaktan' suçlu bulunan Bout, 2012'de ABD Federal Mahkemesi tarafından 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklanıp mahkûm edilmesinden önce Bout'un hayatı 2005'de vizyona giren Hollywood yapımı "Savaş Tanrısı (Lord of War)" filmine ilham vermişti.

Esir takasıyla serbest bırakılmıştı

ABD ve Rusya arasında yapılan tutuklu takası çerçevesinde ABD'li basketbolcu Brittney Griner ve Ukrayna asıllı Rusya vatandaşı Viktor Bout, geçtiğimiz yıl serbest kalmıştı. ABD'li basketbolcu Brittney Griner, 2022'nin Şubat ayında Rusya'da üzerinde uyuşturucu maddeyle gözaltına alınmıştı. Başkent Moskova'daki Himki Şehir Mahkemesi Griner'ı, 9 yıl hapis ve 1 milyon ruble para cezasına çarptırmıştı.