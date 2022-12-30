Sıla Şentürk davasında karar böyle 'törpülendi'

Ankara'dan Giresun'a gelip 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek "çocuğu kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Haksız tahrik savunmaları dikkate alınmadı ve takdiri indirim de uygulanmadı.

Giresun 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ikinci duruşmasında, Gökçek, tam teşekküllü ruh ve sinir hastalıkları hastanesinden yeniden rapor alınmasını istemişti. Gökçek'in talebi mahkeme heyeti tarafından reddedilirken duruşma, dosyadaki eksiklerin giderilmesi ve savcılık mütalaası için 29 Aralık'a ertelenmişti.

YeniÇağ'dan Büşra İlaslan bugünkü köşesinde Sıla Şentürk davasını kaleme aldı. İlaslan, davayı üstlenen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Hande Gündoğdu'yla görüştü. Gündoğdu'nun kararın "canavarca hisle, tasarlayarak ve kasten çocuğu öldürme suçundan" verilmediğine dikkat çektiğini anlattı.

Mahkeme 'Tasarlanmış bir cinayetten bahsedilemez' dedi!

İlaslan şöyle yazdı:

"Mahkemenin indirim uygulamaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiğini ilk duyduğumuzda 'Adalet yerini buldu' dedik. Ama yine olmadı, alınan karar eylemin tanımına tastamam oturmadı.

Hüseyin Can Gökçek’in 'canavarca hisle, tasarlayarak ve kasten çocuğu öldürme suçundan' cezalandırılması talep ediliyordu. Ancak kararda 'tasarlama'nın varlığı törpülendi. Mahkeme 'Çocuk öldürülmüş ama tasarlanmış bir cinayetten bahsedilemez' dedi.

Kararın ardından görüştüğüm Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Hande Gündoğdu, söz konusu kararın eylemin tanımı ile örtüşmediğini belirterek tasarlamanın varlığının kabul edilmesi için istinafa gideceklerini söyledi.

Tasarlandığı ayan beyan ortada olan bir cinayette, indirim uygulamaksızın üst sınırdan ceza veren mahkeme, nasıl oldu da delilleri görmezden gelip 'Cinayet tasarlanarak işlenmemiştir' diyebildi?

Mahkeme heyeti ağırlaştırılmış müebbet kararının tanımını neden törpüledi?

Sıla’nın yaşı göz önünde bulundurulduğundan, mahkemenin hükmettiği 'ağırlaştırılmış müebbet' yaş şartına bağlanmış durumda. Mahkeme heyetinin kararına göre, Sıla’nın yaşı 16 değil, 18 olsaydı yaş şartı karşılanmadığı için karar ağırlaştırılmış müebbet değil, müebbet olacaktı.

Kadın cinayeti davalarına baktığımızda katillerin makale ve örnek davaları inceleyerek cinayetleri tasarladıklarını görüyoruz. Dolayısıyla mahkeme Sıla’nın katiline üst sınırdan ceza vermenin yanında, cezayı şarta bağlayarak bundan sonra işlenebilecek kadın cinayetleri için son derece olumsuz bir karar örneğini de kayıtlara geçirdi.

Mahkeme bunları yok saydı

Mahkeme, Sıla Şentürk davasında neleri yok saymış? Gelin beraber bakalım…

Hüseyin Can Gökçek’in 14 Şubat ile cinayetin işlendiği 16 Şubat tarihleri arasında “Uçakta bıçak gider mi” şeklinde Google aramaları yaptığına dair kayıtlar iddianamede yer aldı.

Hüseyin Can Gökçek cinayetten 1 gün önce Sıla’ya, '…kan alacam senden kaç kan istediğin gibi olsun', 'acımadan deşecem seni' gibi dava tutanaklarına geçen çok sayıda mesaj attı.

Google aramalarından anlaşılacağı üzere, bıçakla uçağa binemeyeceğini öğrenen Hüseyin Can Gökçek Giresun'a otobüs ile geldi. Ancak cinayet sonrası bıçaktan kurtulan katil uçakla dönmek için havalimanına gitti.

Sıla’yı bıçakla katleden Hüseyin Can Gökçek, yanında getirdiği cinayet silahını olay mahallinde bırakmadı. Silahı cinayet sonrası takip ettiği kaçış yolunda izbe bir bahçeliğe attı. Katil büyük bir mucize eseri bulunan cinayet silahı hakkında çelişkili ifadeler verdi. Makul bir açıklama yapamadı.

Hüseyin Can Gökçek’in kaçış güzergahı, kameraların bulunmadığı toprak yol oldu. Katilin geldiği yoldan dönmediği cinayet silahının bulunduğu izbe bahçelikten anlaşıldı…

Tüm bunlara rağmen tasarlamadan söz edilemiyorsa hangi durumlarda tasarlamanın varlığından bahsedilebilir?

Cinayet tasarlanmadıysa katil 'Uçakta bıçak gider mi' sorusuna neden yanıt aradı ve Sıla’nın evine cinayet silahıyla gitmesinin sebebi neydi?

'Tasarlanmış bir cinayettir' denilebilmesi için nasıl bir hazırlıktan söz edilebilmesi gerekiyordu?

Eğer cinayet tasarlanmamışsa, katil nasıl oldu da yaşamadığı bir bölgede, hem de panik halindeyken, geldiği yoldan değil de kameraların bulunmadığı ara sokaklardan dönmeyi akıl edebildi?"