Sıla Şentürk davası görüldü: 'Pişmanım' demedi

Şubat ayında katledilen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün davasının ilk duruşması bugün görüldü. Davaya Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Hande Gündoğdu ve Hediye Gökçe Baykal katıldı.

Duruşmada Hüseyin Can Gökçek iki saate yakın süren bir savunma yaptı. Savunmasının yarıdan fazlasında, Sıla’nın ailesini suçlayan Gökçek, “hayalleri olan bir gençtim” dedi.

Gökçek mahkeme başkanının “pişman mısın” sorusuna “pişman olsam ne değişir” yanıtını verdi, “pişmanım” demedi.

Ailenin avukatı Gündoğdu "Fail 'Sıla bana saldırdı çıkan arbedede öldürdüm' diyor ama kendisinde hiçbir darp, cebir izi yahut kesi olmadığı hekim raporuyla sabit. Fail Giresun’a gelmeden bıçak satın alıyor ve Giresun’a otobüs ile geliyor. Google’da 'uçağa bıçakla binilir mi' aramaları yapmış. Fail olaydan sonra bıçağı evde bırakmıyor, bir fındıklığa atıyor ve uçağa binmek üzere havaalanına gidiyor. Biletini önceki akşam rezerve etmiş. Yakalandıktan sonra cinayet silahı olarak evdeki bir meyve bıçağını teşhis ediyor, fındıklığa attığı cinayet silahının bulunmayacağını düşünüyor. 'Evdeki bıçakla öldürdüm' deme sebebi 'yanımda getirmedim' mesajı vermek istemesi, 'tasarlayarak öldürme' suçlamasından kurtulmak için!" ifadelerini kullandı.

Öte yandan duruşma sırasında sanık avukatı savunma yaparken Sıla’nın annesi sinir krizi geçirdi.

Failin yeni tanık dinletme talepleri reddedilirken tutukluluğun devamı kararı verildi.

Sonraki duruşma 29 Kasım 2022 tarihine ertelendi.