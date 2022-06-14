Şikago'da siren sesleri durmadı: Kasırga nedeniyle uçaklar inemedi

Şikago'da dün gerçekleşen kasırgada, şehirde siren sesleri kesilmedi. Şehirde halkın sokağa çıkmaması için açıklamalar yapılırken, Şikago O'Hare Uluslararası Havalimanı'nda yüzlerce uçuş iptal edildi.

Newsweek'in haberine göre, Şikago'da uçaklar iniş yaparken zorlanırken, yüzlerce uçuş iptal edildi. ABD'nin Illinois eyaletinde bulunan Şikago, ülkenin en yoğun seyahat noktalarından biri olarak biliniyor. O'Hare Uluslararası Havalimanı'nda yetkililer, yolcuları sığınaklara indirmek zorunda kaldı.

ABD Ulusal Hava Servisi'nin Chicago Ofisi, şehrin merkezi, kuzey Illinois ve kuzeybatı Indiana'nın bazı kısımları için bir hortum uyarısı yayınlamıştı. Şikago'da rüzgarın hızının 130 km'yi bulduğu kaydedildi.

Chicago Sun-Times'a göre yöneticilerin yayınladığı uyarıda, "Acilen bir bodrum katına veya en alt katındaki bir iç odaya sığının. Dışarıdaysanız, konteyner veya bir araçtaysanız, en yakındaki barınağa gidin ve kendinizi enkazlardan koruyun" denildi.