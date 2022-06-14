AFAD'dan 5 kente kuvvetli yağış uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, bugün öğleden sonra Ankara, Bolu, Eskişehir ve Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğusunda kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. AFAD yurttaşları, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması yönünde uyardı.

⛈️⛈️⛈️@meteoroloji_twi’den alınan bilgilere göre,



⏰ Bugün öğle saatlerinden sonra,



📍 Ankara, Bolu, Eskişehir ve Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor.



⚠️ Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun. pic.twitter.com/Jl5JvJ3sfe — AFAD (@AFADBaskanlik) June 14, 2022

Poseidon Meteoroloji Sistemi'nin internet sitesinde, bugün Türkiye'deki hava durumu haritası şu şekilde paylaşıldı:

Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı

Ankara Valiliği bugün yaptığı açıklamada, şehirde öğleden sonra görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalara neden olabileceğini açıkladı.

Ankara Valiliği'nin açıklamasında, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Salı) öğleden sonra görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Ankara genelinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.